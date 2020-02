S'incendia una xemeneia en un habitatge a Cal Rosal

Els Bombers van treballar ahir al vespre amb tres dotacions per apagar l'incendi d'una xemeneia en un habitatge a Cal Rosal, al municipi d'Olvan. Segons fonts del cos, que va rebre l'avís a les 20.47 h, l'incident es va produir en un habitatge al número 6 del carrer Muntanya. Tres dotacions van treballar per apagar les flames, que no van provocar danys personals ni altres danys materials.