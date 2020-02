Els Bombers han d'apagar una foguera de mobles a Vilanova del Camí

Els Bombers van haver d'apagar ahir al vespre una foguera encesa a la via pública, a Vilanova del Camí. Els fets van tenir lloc al carrer de Jaume Balmes, a l'altura del número 41. Segons fonts del cos, que va rebre l'avís a les 20.25 h, algú havia calat foc a una pila de mobles en un descampat que hi ha en aquesta zona.

Els Bombers van treballar per apagar l'incendi durant una hora amb tres dotacions. No hi va haver altres afectacions materials ni personals.