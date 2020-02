Tallen l'aigua i l'electricitat als cinc pisos ocupats «més conflictius» de Sant Vicenç

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha tallat el subministrament d'aigua i llum a cinc habitatges ocupats al municipi que, segons expliquen, eren «conflictius» i estaven alterant «la convivència» amb els veïns. L'acció la van portar a terme coordinadament amb Acciona i Endesa. Segons va explicar l'Ajuntament, en un comunicat, arran de l'actuació la Policia Local i els Mossos d'Esquadra van poder confiscar una instal·lació elèctrica preparada per cultivar un miler de plantes de marihuana en un dels pisos ocupats, al carrer de Roger de Llúria.

L'Ajuntament ha aprofitat la contundent actuació per exigir «més presència» als Mossos d'Esquadra per fer front a les ocupacions conflictives, i ha denunciat el «desemparament» en què es troben per la «manca de competències» per actuar. Apunten que, en la majoria de casos, darrere hi ha «màfies organitzades que venen i lloguen pisos buits».

El consistori ha elaborat un informe que recull els casos més conflictius del municipi i inclou una llista de pisos ocupats i altres de susceptibles de ser-ho amb les propietats corresponents. El document ha estat entregat a l'Àrea Bàsica Policial del Bages a Manresa.

Davant d'aquests fets, l'Ajuntament ha anunciat que convocarà en breu una junta de seguretat local, en la qual és previst que hi participin diversos cossos de seguretat.

També ha acordat amb el Consell Comarcal del Bages una trobada d'alcaldes específica per tractar aquesta problemàtica i de la qual espera que pugui sortir un protocol d'actuació per fer front a les ocupacions per part dels ajuntaments.