«Entren cinc o sis noies alhora i es mouen molt per despistar-te»

El supermercat Condis Express del carrer Guifré el Pelós de Manresa fa poques setmanes que ha obert portes, però ja ha estat suficient perquè els lladres hi hagin intentat fer de les seves.

L'establiment es va inaugurar a mitjan gener i una de les dependentes de la botiga explica que, en aquest temps, en diferents ocasions els ha entrat un grup de joves, format per uns quatre o cinc individus, que «sempre són els mateixos» i es posen a donar voltes pels diferents passadissos que té el supermercat. «Es mouen molt per tot arreu, i tots per llocs diferents per tal de despistar-me, poder agafar coses sense que me n'adoni i amagar-se-les per tal d'emportar-se-les». Explica que en una de les ocasions un dels joves va intentar robar dues ampolles d'alcohol d'alta graduació. A més, la dona explica que coneix treballadores d'altres supermercats de la mateixa zona que li han assegurat que, en dies coincidents, els mateixos joves s'hi han dirigit i han intentat robar-los diversos productes amagant-se'ls entre la roba.



Sense violència, però amb un encarament

En el cas d'aquests supermercats no es tracta d'un robatori violent, sinó de furts -és quan no hi ha cap tipus de violència ni intimidació cap a la víctima i tampoc es produeixen danys materials per tal de cometre el delicte-, encara que en una ocasió la dependenta del Condis sí que es va acabar encarant a un d'ells.

Sospitava que havia agafat objectes i se'ls havia amagat sota l'abric i ella li va demanar que li ensenyés el que portava amagat. «Llavors va obrir l'abric i em va començar a insultar fins que finalment va acabar marxant del supermercat», explica.

També assegura que després de comunicar els fets a la Policia Local, de moment, els joves no han passat més per l'establiment.



Més intents de furts i robatoris

Aquests no són els únics intents de furts que hi ha hagut a Manresa en les darreres setmanes. La setmana passada, la Policia Local va detenir dos joves –que no s'han relacionat amb aquests altres fets– quan fugien del Caprabo. El cas va acabar amb un intent de robatori violent perquè els dos joves, que portaven objectes amagats, van empènyer el vigilant quan intentava impedir que s'escapessin. El vigilant va caure a terra, mentre que els joves van acabar detinguts poc després per la policia.