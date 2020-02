Ferit greu en un xoc entre un turisme i una furgoneta a la Cerdanya

El conductor d'un turisme amb matrícula andorrana va resultar ferit greu, ahir al matí, en un xoc a l'N-260, al terme de Montellà i Martinet. En l'accident s'hi van veure implicats un turisme, el conductor del qual va resultar ferit greu, i una furgoneta, el conductor de la qual en va sortir il·lès. L'accident va tenir lloc a les 10.53 h i el ferit va ser traslladat a l'hospital de la Seu d'Urgell.

D'altra banda, dos turismes i un microbús es van veure implicats en un accident, al Pont de Bar. Segons fonts dels Bombers, l'accident va tenir lloc al quilòmetre 209 de l'N-260, on un dels turismes va bolcar. Els seus tres ocupants en van resultar il·lesos. En l'altre turisme hi viatjava només el conductor, que va resultar il·lès, com els 11 ocupants del microbús i el seu conductor.