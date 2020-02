La Guàrdia Civil ha citat almenys12 bagencs pel tall de Tsunami a la Jonquera

La Guàrdia Civil ha citat almenys 12 bagencs a declarar la setmana que ve a la comandància de Sant Andreu de la Barca pel tall de l'AP-7 a la Jonquera, el novembre passat. Segons ha informat la Plataforma Bages pels Drets Civils a través de Twitter, les declaracions dels bagencs tindran lloc els propers 25 i 26 de febrer. Per a aquests dos dies, a partir de tres quarts de vuit del matí, la plataforma ha convocat concentracions de suport davant de la comandància de la Guàrdia Civil on hauran de declarar els veïns del Bages citats per l'institut armat.

Segons la mateixa plataforma, a nivell català hi ha unes 200 persones que ja han estat citades per aquesta causa i que des de fa alguns dies han hagut de comparèixer davant la Guàrdia Civil.