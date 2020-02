«Va treure un ganivet de cuina molt gran i em va exigir els diners»

Un dels casos en els quals els lladres violents van aconseguir els seus objectius va ser el 28 de gener passat, cap a dos quarts de vuit del vespre. El delicte va tenir lloc a la farmàcia La Font, ubicada al manresà barri de la Font dels Capellans. Carles Garzón explica com van anar els fets. En un moment en què a l'establiment no hi havia cap client, hi van entrar dos nois. Un dels joves portava un buff que li tapava bona part de la cara i una gorra que li cobria el cap. El noi també portava un abric que feia que globalment anés «molt tapat», diu el farmacèutic. L'altre noi que va entrar a l'establiment, segons descriu el farmacèutic, era un jove negre, molt alt i molt prim. «Es van acostar a mi, el més alt va treure un ganivet de cuina molt gran i em va dir que li donés tots els diners. Vaig apartar-me, li vaig dir on era la caixa i l'altre la va obrir i en va agafar els diners. Llavors em va dir que li donés els diners de la caixa petita, però li vaig dir que tot era allà, que no n'hi havia cap més, i van marxar».

Garzón assegura que quan va veure el ganivet «en cap moment se'm va acudir oposar-hi resistència». També explica que fa nou anys que treballa a la farmàcia i mai li havia passat res, i encara que en alguna altra farmàcia sí que havia patit algun furt, «mai m'havia passat una cosa com aquesta, que t'amenacen amb un ganivet, ni que vingués ningú armat», assegura Garzón. Les càmeres de la farmàcia van gravar la seqüència d'un atracament «molt ràpid, d'uns dos minuts, només, segons vam poder comprovar després en visionar-ho tot», diu.



La detenció dona tranquil·litat

Arran dels fets d'ara ja fa unes tres setmanes, Garzón confessa que ha passat por, tot i que ara assegura que «des que em van dir que els havien enxampat -el noi alt del ganivet seria el menor detingut el 10 de febrer pels Mossos d'Esquadra i relacionat amb fets similars-, estic més tranquil i espero que no es repeteixi un fet com aquest». De totes maneres, igual que a l'altra farmàcia consultada per a aquest reportatge on els van intentar atracar amenaçant la dependenta amb un ganivet, quan es fa fosc, al voltant de les vuit del vespre, tot seguint els consells policials, tanquen la porta amb un baldó i per entrar-hi els clients cal que truquin al timbre. «Hem decidit que si veiem que ve algú molt tapat, que no se li pot ni veure la cara i que pot ser perillós, no li obrim la porta», sentencia Garzón.