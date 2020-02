Una veïna pateix cremades i inhala fum en un incendi d'habitatge a Manresa

Una veïna de 89 anys anys de Manresa ha estat assistida per cremades, però principalment per inhalació de fum després de declarar-se un incendi en el pis on viu, la dona ha estat rescatada de l'interior del pis aquest dissabte al migdia.

En un primer moment s'havia de traslladar l'afectada fora del municipi i s'ha activat un helicòpter medicalitzat que ha aterrat al camp de futbol de la Pirinaica F.C. Però finalment el personal mèdic ha decidit traslladar-la en ambulància a l'Hospital de Sant Joan de Déu i actualment es troba en estat greu. El foc s'ha declarat poc després de 2/4 de 3 de la tarda en un pis de la primera planta del bloc número 24 del carrer General Prim, i s'hi ha desplaçat tres dotacions dels Bombers, que ja han pogut apagar les flames.

El foc ha cremat una habitació i el fum ha afectat a les altres parts del pis, i segons els Bombers, les flames no han arribat a altres punts de l'edifici.L'estructura del bloc no ha resultat danyada i els veïns podran tornar a les seves llars.