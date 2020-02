«En veure que sortia el meu cap, es van espantar i van marxar»

La Montse és la dependenta d'una farmàcia situada al barri de les Escodines de Manresa que era darrere el taulell quan al comerç hi van entrar dos joves amb la intenció de robar-li els diners que en aquells moments hi havia a la caixa. En el seu cas, però, quan es van adonar que la dependenta no estava sola a l'establiment, es van espantar i van marxar, tot desistint de la seva intenció d'endur-se el botí desitjat.



«Tot va passar en menys d'un minut»

Els fets van passar el 4 de febrer. La Montse relata que quan ja era fosc, cap a les vuit del vespre, van entrar dos nois a la botiga. A partir d'aquell moment, diu, «tot va passar molt de pressa, potser en menys d'un minut». Recorda que un dels joves que havia entrat a la farmàcia se li va acostar i tot seguit la va amenaçar amb una navalla. En aquell moment, sense que els lladres haguessin aconseguit els diners, la Montse explica que «el meu cap va sortir d'aquí al darrere –assenyala un espai de la botiga que està tancat per una porta– i quan el van veure es van espantar i van marxar corrents». Explica que les càmeres de l'establiment ho van enregistrar tot i gràcies a això han pogut veure que tot plegat va durar aproximadament un minut, una estona durant la qual es va espantar i que li va valer un bon ensurt.



Quan es fa fosc, s'ha de trucar al timbre

Malgrat que tot va quedar en un ensurt, ja que finalment no li van fer res i els dos lladres no es van emportar res, va passar por i des d'aquell dia assegura que, seguint les recomanacions que els han fet els Mossos d'Esquadra, un cop es fa fosc, a la farmàcia on treballa tanquen la porta de l'establiment amb un baldó. Qui vol entrar, ha de trucar i des de dins decideixen si obren o no. De totes maneres, explica que l'aparença no sempre ho és tot, i que obrir a una persona que per la seva aparença o forma de vestir no genera cap tipus de desconfiança, no vol dir que no et pugui acabar robant.

Un dels joves que suposadament va intentar robar els diners seria el menor detingut el 10 de febrer (vegeu desglossat) que els Mossos relacionen amb robatoris en altres comerços i un altre atracament, en aquest cas amb intimidació al carrer, en què va aconseguir robar un telèfon mòbil després de demanar tabac a les víctimes i amenaçar-los amb un ganivet de grans dimensions si no l'hi entregaven.