La xifra de robatoris violents a Manresa es manté molt elevada en l'arrencada del 2020

El 2020 ha començat a Manresa mantenint l'elevada xifra de robatoris violents de les primeres setmanes de l'any passat, que ja va ser especialment delicat si es compara amb dades de fa tan sols quatre anys. Així, fins al 18 de febrer d'aquest any, a Manresa s'han produït 29 robatoris violents, dos menys que en les mateixes dates de l'any passat, segons dades facilitades pels Mossos d'Esquadra.

Si es fa una mitjana, la xifra actual significaria tancar el primer semestre de l'any amb uns 107 robatoris amb violència o intimidació, una xifra molt similar a la del primer semestre del 2019 però que és més del doble que els 49 robatoris del primer mig any del 2016. En la primera meitat del 2018, quan el creixement de la delinqüència ja era evident, els robatoris violents o intimidatoris van ser 70.

Aquest fet, juntament amb les successives onades de robatoris de diferents tipologies que s'han anat produint els darrers mesos a la ciutat, ha incrementat la sensació d'inseguretat als carrers de la capital bagenca.

També ha contribuït a aquesta sensació el fet que aproximadament la meitat dels 15 robatoris violents que hi ha hagut en espais públics es concentressin durant les nits del primer cap de setmana de febrer.

Aquests delictes s'han produït després de l'onada de robatoris nocturns amb força (els que produeixen danys en béns materials però no en persones) que hi va haver durant el mes de desembre en comerços de la ciutat. L'elevada freqüència i constància durant setmanes d'aquests robatoris va provocar por i indignació generalitzada entre bona part del sector comercial de la ciutat, fins que a principi d'any la situació específica va millorar després de repetides detencions dels presumptes autors.

El cap de la Policia Local de Manresa, Jordi Mora, constata que «hi ha repunts» en els robatoris i que hi ha èpoques amb més concentració de delictes que d'altres. Tot i això, respecte als robatoris amb violència i intimidació, remarca que, malgrat tot, «no estem parlant de robatoris violents molt greus», i de fet destaca que justament per tractar-se de delictes «lleus o menys greus» els detinguts, un cop passen a disposició judicial, no ingressen a presó i tornen a sortir al carrer.

Mora també recorda la concentració de robatoris a vehicles durant les nits, en els quals els lladres en trencaven els vidres. Va ser a final de setembre quan es van comptabilitzar un total de 34 casos a diferents punts de la ciutat, tot i que la majoria es van produir a l'aparcament de terra de la Renfe i al carrer de la Dama. Es tracta d'un tipus de robatoris, diu Mora, que «fa temps que no veiem» a Manresa. Tot i que no s'ha arribat a l'extrem de final de setembre, sí que hi ha hagut un degoteig d'aquest tipus de robatoris en els darrers mesos, i aquesta mateixa setmana la Policia Local va detenir un individu que presumptament hauria trencat el vidre d'un vehicle a la zona del carrer Sarret i Arbós de Manresa.

Tot i això, els últims dies, diu Mora, són «més tranquils». De fet, el 10 de febrer, els Mossos d'Esquadra van detenir un menor al qual acusen de tres robatoris violents (vegeu desglossat de la pàgina 3). Les dates d'aquesta detenció coincideixen amb el descens d'aquests tipus de robatoris, malgrat que han tingut lloc en diferents llocs. Així, enguany un s'ha produït a l'interior d'un domicili, i set més han estat en establiments. N'hi ha hagut quatre en els quals la víctima ha patit una estrebada, mentre que 15 dels robatoris s'han produït en espais públics. Finalment, hi ha hagut dos dels robatoris violents que han tingut lloc en altres espais de la ciutat.



Diners i telèfons mòbils



Tot i que cada cas és diferent, a nivell general el principal objectiu d'aquests lladres acostumen a ser els diners, telèfons mòbils i altres objectes relativament senzills d'introduir al mercat, segons comenta Mora. També remarca que es tracta de robatoris que «es fan d'una forma molt ràpida» en els quals els lladres «es queden el primer que poden agafar».

Un dels robatoris de telèfons mòbils es va produir el gener al carrer del Bruc de Manresa, on dues joves de 19 anys estaven assegudes, de nit, a l'entrada d'un immoble. Allà, un jove se'ls va apropar i els va demanar l'hora. Quan una de les noies, confiada per la situació en què es trobava, va treure el telèfon mòbil, «per sorpresa» el lladre l'hi va agafar, ella el va intentar recuperar i el telèfon va acabar a terra. Però com que ell estava dret davant seu i elles assegudes, el lladre va tenir temps d'agafar-lo del terra i marxar corrents del lloc dels fets. En una altra ocasió, fa un parell d'anys la mateixa noia ja havia estat víctima d'un altre robatori. Aleshores va ser al parc de la Seu, on li van prendre una motxilla quan era en un banc.

A un altre veí de Manresa també li van intentar robar el telèfon mòbil violentament. En aquest cas, caminava per la carretera de Vic quan, en una acció molt ràpida, un jove se li va llançar a sobre i, després de remenar per diferents butxaques, amb una empenta ell va aconseguir treure-se'l de sobre i va marxar cor-rents. Per sort, en aquesta ocasió, gràcies a la reacció de l'home, el lladre finalment no va aconseguir el seu objectiu.



Prevenció en comerços

Els cossos policials, conscients de l'increment de delictes, asseguren que han augmentat la vigilància per prevenir els delictes. També expliquen que s'estan portant a terme campanyes de conscienciació en el marc de les quals es visita els establiments per explicar-los mesures que poden prendre a nivell de prevenció de furts i robatoris.

A més a més, en el cas de Manresa, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local es reuneixen setmanalment per tal d'analitzar la situació a la ciutat, i els dos cossos policials asseguren que actuen amb «molta coordinació».