Enxampen dos lladres després d'un nou robatori a les Brucardes

La urbanització de les Brucardes va ser, aquest divendres, l'escenari d'un nou robatori, on els lladres van entrar en una casa, segons han confirmat fonts de la Policia Local de Sant Fruitós i els Mossos d'Esquadra. Des de l'onada del passat mes de novembre, no hi havia constància de cap robatori a la urbanització.

Aquest robatori es va produir aquest divendres al vespre. Segons les mateixes fonts, va ser un veí qui va alertar de la presència d'algunes persones a l'interior d'una casa a la mateixa policia local.

Això va permetre poder activar ràpidament les càmeres de seguretat del municipi que van veure un vehicle fugint de la zona. La policia local va activar un dispositiu coordinadament amb els Mossos d'Esquadra per tal de detenir els lladres. Finalment, va ser aquest cos policial el que va arrestar dos dels sospitosos en un control a l'alçada del peatge de la C-16 a Castellbell i el Vilar, als quals van trobar diverses joies i altres objectes suposadament robats.

La investigació es manté oberta i se sospita que algun dels lladres que va actuar a les Brucardes hauria pogut fugir abans de ser interceptat en el control policial.

De fet, des de la Policia Local de Sant Fruitós destaquen el ràpid avís dels veïns, els va permetre posar-se a visualitzar molt ràpidament les càmeres de seguretat i d'aquesta manera van poder identificar el vehicle sospitós que finalment va ser interceptat per la policia catalana.