Atrapen un camioner de Sant Joan begut, sense ITV i el tacògraf inactiu

Begut, sense haver passat la ITV i amb el tacògraf inactiu. Així circulava dissabte al vespre per Manresa un camioner de Sant Joan de Vilatorrada que va acabar accidentat i expedientat per la Policia Local. Els fets van tenir lloc a 3/4 de 8 a la cruïlla del carrer de Francesc Moragas i la plaça del Mil·lenari. L'home, de 56 anys, conduïa un camió i va sortir de la via. Els agents que s'hi van desplaçar li van fer dues proves d'alcoholèmia i va donar positiu. A més, el vehicle no havia passat la ITV i el tacògraf estava inactiu.