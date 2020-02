Atropellen una nena de 8 anys a Igualada

Una nena de vuit anys ha resultat ferida de caràcter lleu com a conseqüència d'un atropellament, aquest dimarts al matí a Igualada, segons han informat fonts de l'ajuntament d'Igualada. Els fets han passat quan faltaven cinc minuts per tres quarts de nou del matí, a l'alçada del número 25 de l'avinguda Balmes de la capital anoienca. Segons les mateixes fonts, la menor estava acompanyada de la seva mare quan haurien travessat per un lloc no habilitat quan un vehicle ha atropellat la menor, que ha rebut un cop i ha estat ferida amb pronòstic lleu.