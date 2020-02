Bolquen dos cotxes a Prats i Sansor

Una persona va resultar ferida de caràcter lleu en un accident al qual s'hi van veure implicats dos vehicles, ahir al vespre, a Prats i Sansor, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. Els fets van passar cap a dos quarts de deu del vespre de dilluns a la carretera LP-4033B. Quan els serveis d'emergències van arribar al lloc dels fets, el conductor d'un dels vehicles implicats en l'accident ja no hi era. En l'altre vehicle hi viatjaven quatre persones, de les quals una va patir ferides lleus i les altres tres en van sortir il·leses.