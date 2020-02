Detenen dos menors a Manresa quan intentaven robar un ciclomotor

La Policia Local de Manresa va detenir aquest dilluns al matí dos joves de 16 anys quan intentaven robar un ciclomotor, segons han informat fonts del cos policial.

Els fets van passar a quarts de nou del matí quan la Policia Local va rebre l'avís que dos joves estaven manipulant un ciclomotor a la zona de l'estació de la Renfe i que intentaven forçar-lo. Una segona trucada va informar-los que els joves marxaven tot empentant i arrossegant el vehicle en direcció al Xup.

Quan una patrulla va aproximar-se al lloc, els agents van comprovar que els joves, en apreciar la presència policial, van deixar anar a terra el ciclomotor i van intentar marxar tot dissimulant. En un primer moment, els nois van assegurar que el ciclomotor era d'un amic que els hi havia deixat, cosa que al mateix moment es va poder comprovar que no era certa. Per aquesta raó, els dos menors, tots dos domiciliats a Sant Salvador de Guardiola, van ser detinguts acusats d'un delicte de furt d'ús del ciclomotor.