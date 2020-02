ERC demana explicacions per la selecció del nou cap de la policia de Sant Friutós

ERC de Sant Fruitós de Bages ha fet públic un comunicat en el qual explica que ha demanat explicacions al pel procés de selecció del nou sergent de la Policia Local, Genís Caparrós. ERC recorda que per cobrir la plaça hi havia un procés de promoció interna que va quedar aturat la primavera passada pendent de l'anunci de les proves i de les llistes d'admesos i exclosos. Afegeix que el 27 de gener es van suspendre les proves i poc després es va oficialitzar una comissió de servei que va triar un sergent dels Mossos d'Esquadra per a ocupar la vacant.

ERC assegura que «no entén els motius de la suspensió de la convocatòria» i afegeix que va preguntar a l'equip de govern perquè es va crear aquesta comissió de servei si hi havia un procés obert. ERC assegura que va obtenir «evasives per resposta, argumentant que en veure que només s'havia presentat una persona, quan a l'inici del procés ja era públic i notori que només hi hauria un candidat, i que el procés d'admissió de sol·licituds va finalitzar el 28 de maig, per tant, al cap de 8 mesos i sense haver fet el pertinent decret d'admesos i exclosos». ERC troba «incomprensible la manera d'actuar respecte una figura que ha de liderar la policia local, massa important com per posar-la en perill per un nomenament mal fet, més encara després dels episodis de robatoris en el municipi».

Els republicans «tot i no desmerèixer la trajectòria ni condicions del nou cap, posen en dubte el procediment pel quan ha estat nomenat.