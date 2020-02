Mor Francesc Fernández, regidor d'ERC a Balsareny i bomber del parc de Sallent

El regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Balsareny i bomber del parc de de Sallent Francesc Fernández Barrachina va morir aquest dilluns al vespre, de manera sobtada, als 61 anys d'edat.

Fernández era veí del nucli de Cal Nosa de Balsareny i des de les eleccions del passat mes de maig del 2019 era també regidor per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a l'Ajuntament de Balsareny, on aquest partit actualment està a l'oposició.

Aquest era el primer cop que Fernández s'havia presentat a les eleccions municipals i anava de número 5 com a independent a les llistes de la formació republicana. El funeral està previst que se celebri aquest dijous al matí, a 2/4 d'11, a l'església parroquial de Navàs.