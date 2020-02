Pare i filla s'enfronten a tres anys de presó per no pagar un dinar de 28 persones en un restaurant de Cardona

Un pare i una filla s'enfronten a tres anys de presó per haver fet un àpat de 28 persones en un restaurant de Cardona i no haver-lo pagat. Segons l'escrit de la fiscalia, els acusats, que van reservar el restaurant dos dies abans d'anar-hi, haurien falsificat el comprovant de l'ingrés bancari que els hi va demanar l'establiment com a paga i senyal. Per aquesta raó, els acusa d'un delicte d'estafa. El judici se celebrarà aquest dimecres al matí al jutjat Penal 3 de Manresa.

Els fets que seran jutjats aquest dimecres es van produir l'octubre de 2019. Segons l'acusació de la fiscal, pare i filla van contactar via mail amb el restaurant La Plantada de Cardona i van reservar un menú amb esmorzar i dinar per a un grup de 28 persones. El negoci els va demanar una paga i senyal de 700 euros.

Després de fer-los-hi arribar el comprovant de l'ingrés, la filla, amb 27 persones més, es va presentar el dia de la reserva al restaurant. Aquest els va servir els menús que havien pactat, que van ascendir a 756 euros. El negoci, però, no va rebre mai cap ingrés al compte bancari.

El ministeri públic acusa pare i filla d'un delicte d'estafa i demana per a cadascun d'ells tres anys de presó. També els imposa una indemnització pel restaurant de 756 euros, que és el que va costar el dinar que no van pagar.