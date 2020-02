El regidor Jordi Trapé, entre els citats per la Guàrdia Civil pel tall de la Jonquera

El regidor de FEM Manresa Jordi Trapé ha anunciat a les xarxes socials que la Guàrdia Civil l'ha citat a declarar, aquest dimecres a la tarda, pel tall de Tsunami a la Jonquera. El regidor al consistori manresà ha assegurat en una piulada a Twitter que per «coherència política» no es presentarà a declarar. Assegura, també que ho fa per evitar «cap col·laboració amb les forces d'ocupació».

La plataforma Bages pels Drets Civils quantifica en almenys 15 els veïns del Bages que han estat citats a declarar, des d'avui i fins dijous, a la caserna de l'institut armat a Sant Andreu de la Barca. La mateixa plataforma també ha convocat concentracions de suport, aquest dimarts, dimecres i dijous a tres quarts de nou del matí davant la comandància de la Guàrdia Civil de Sant Andreu.