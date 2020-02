Bolquen dos vehicles a Prats i Sansor

Dos turismes van bolcar, dilluns a 2/4 de 10 del vespre a la carretera LP-4033B, a Prats i Sansor. Quan els Bombers van arribar al lloc dels fets, el conductor d'un dels vehicles ja no hi era, i mentre que en l'altre hi havia quatre ocupants, tres dels quals van resultar il·lesos i un va resultar ferit de caràcter lleu.