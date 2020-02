Els delictes contra la llibertat sexual van créixer el 85% a Manresa el 2019

Els delictes sexuals van créixer el 85% a Manresa l'any passat.Segons les dades faciliades, a la capital del Bages els delictes contra la llibertat sexual van passar de 26 a 48 entre el 2018 i el 2019, amb 16 violacions l'any passat. A Igualada, van passar de 3 a 15 a Igualada, amb fins a 4 violacions. Així ho reflecteix un informe fet públic pel ministeri de l'Interior.

A la Catalunya Central, els fets delictius pugen per sobre de la mitjana a Igualada (6,2%) i Manresa (8,6%) i baixen notablement a Vic, on hi ha un descens del 8,9% de l'activitat delictiva. A la capital d'Osona, la tendència ve marcada pel descens considerable dels robatoris amb força en habitatges (-22%), els furts (-19,5%) i el robatori de vehicles (-13,6%).A Igualada i Manresa, en canvi, els fets delictius es disparen, sobretot, per l'augment de delictes de tipus sexual.

Els delictes a les grans ciutats de les comarques de Barcelona van augmentar un 4,4% entre 2018 i 2019, segons el balanç de criminalitat que ha fet públic el Ministeri d'Interior. Els homicidis i assassinats són les tipologies delictives que més creixen, un 60,7%, i passen de 28 a 45 en un any. També hi ha un increment important del nombre de violacions, que augmenten un 19,4%. Dels 345 casos del 2018 es va passar el 2019 a 412 agressions sexuals amb penetració. Pel que fa a les ciutats, les que registren una pitjor tendència de fets delictius, amb augments molt superiors a la mitjana, són Barberà del Vallès (13,8%), Montcada i Reixac (14%), Viladecans (19,2%), Sant Adrià de Besòs (19,9%) i Esplugues de Llobregat (32,5%).

En el conjunt de la demarcació, si els delictes de sang i les violacions ocupen el pitjor esglaó del rànquing, juntament amb els robatoris amb violència (18,3%), al costat positiu hi ha els robatoris amb força en habitatges, que cauen el 9,1%. De fet, és l'única estadística que va a la baixa a nivell general. Tota la resta de tipologies delictives augmenten per sobre de la mitjana, a excepció del tràfic de drogues (1%) o els furts (0,7%).Pel que fa a les principals ciutats, a Barcelona l'augment global dels delictes és del 3,1%. Destaca l'augment dels robatoris amb violència, que van pujar un 20,1% el 2019, passant de 12.283 a 14.750.

Seguint la tendència de la demarcació, disminueixen notablement els robatoris amb força a domicilis, un 9,6%, i baixen lleugerament els furts, un 0,8%. Per contra, pugen els homicidis i assassinats un 70%, de 10 a 17, així com els intents, de 44 a 51.A la resta de l'àrea metropolitana, destaca el cas de Badalona, on l'augment global de delictes va ser de l'1,9%, amb una caiguda important del tràfic de drogues (-16,4%) i l'augment dels robatoris amb violència (15,6%).

A l'altre costat de Barcelona, en canvi, l'activitat delictiva va créixer el 10% a l'Hospitalet de Llobregat, amb un augment dels delictes sexuals (20%), els robatoris violents (17,3%) i els robatoris amb força en habitatges (15,3%).A les capitals vallesanes, l'augment delictiu és del 6,6% a Sabadell i del 0,4% a Terrassa. D'altra banda, les ciutats amb augments molt superiors a la mitjana són Barberà del Vallès (13,8%), Montcada i Reixac (14%), Viladecans (19,2%), Sant Adrià de Besòs (19,9%) i Esplugues de Llobregat (32,5%). A l'altre costat de la balança de l'àrea metropolitana hi ha Castelldefels (-0,1%), Cerdanyola del Vallès (-2,2%) i Sant Cugat del Vallès (-4,3%).

A la zona del Garraf, en canvi, les dades es mantenen molt per sota de la mitjana de la demarcació. El cas més positiu és Vilanova i la Geltrú, on les infraccions baixen un 2,5% durant aquest període, amb un caiguda del 15,2% dels robatoris amb violència. A Vilafranca del Penedès, l'augment global és només de l'1,5% i a Sant Pere de Ribes del 2,9%.