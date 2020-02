Detingut a Manresa amb un ordre d'ingrés a la presó pendent

La Policia Local de Manresa han detingut aquesta matinada un home de 35 anys, veí de Manresa, sobre qui hi havia una ordre judicial de detenció i ingrés a presó.

Els fets han ocorregut a quarts de dues de la matinada d'aquest dimecres, quan una patrulla que circulava pel carrer Puigterrà de Dalt ha vist un home que estava orinant al mig del carrer. En ser identificat per tal de sancionar-lo per infringir l'ordenança de civisme, el sistema informàtic policial va alertar que a l'individu li constava una ordre de detenció i ingrés en presó d'un jutjat penal de Barcelona, per un delicte de robatori amb violència i intimidació.