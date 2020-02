La Guàrdia Civil cita el regidor Jordi Trapépel tall a la Jonquera

El regidor de Fem Manresa a l'Ajuntament, Jordi Trapé, és entre els citats per la Guàrdia Civil per declarar pel tall de Tsunami Democràtic a la Jonquera el novembre passat. El regidor va anunciar ahir a través de les xarxes socials que és entre la quinzena de bagencs que han estat citats per l'institut armat a la comandància de Sant Andreu de la Barca per aquesta acció de protesta.

Trapé va anunciar també que per «coherència política» no es presentarà a la citació de l'institut armat. El regidor assegura també que ho fa per evitar «cap col·laboració amb les forces d'ocupació».

La plataforma Bages pels Drets Civils xifra en almenys 15 els veïns del Bages que ja han estat citats a declarar a la comandància de la Guàrdia Civil aquesta setmana. Estava previst que els primers bagencs declaressin durant el dia d'ahir, mentre que la resta han estat citats per a avui, com el regidor Trapé, i per a demà. Per a aquests tres dies de declaracions, la plataforma Bages pels Drets Civils ha convocat concentracions de suport als encausats a l'exterior de la comandància de Sant Andreu de la Barca a 3/4 de 9 del matí.

A nivell de Catalunya, el cos armat ha citat unes dues-centes persones pel tall al pas fronterer de l'AP-7 entre la Jonquera i el Pertús que va convocar Tsunami Democràtic el mes de novembre passat.

D'altra banda, el desembre dues persones, veïnes de Manresa i de la comarca d'Osona, van ser citades a la comissaria de la Policia Nacional a la capital de Bages, pel tall de l'AP-7 a Salt. En aquell moment també es va fer una concentració de suport als dos citats, que finalment van optar per no declarar davant del cos policial.