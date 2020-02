Un nou cas d'una violació a una adolescent de 15 anys a Manresa arriba ara a judici

Un nou cas de violació a una menor, en aquest cas de 15 anys, a Manresa arribarà a judici la setmana que ve. Els fets van tenir lloc el diumenge 12 de febrer del 2017, però no va ser fins ahir que la fiscalia els va fer públics atesa la proximitat del judici.

Segons consta en l'escrit de la fiscalia, aquell dia, al voltant de les 5 de la tarda, la noia i el presumpte violador, M. A. Q. S., de nacionalitat equatoriana i que aleshores tenia 24 anys, havien quedat a la zona de l'institut Lluís de Peguera. Van anar a passejar i amb «ànim libidinós», diu el fiscal, ell va intentar fer-li un petó, però ella el va esquivar. També va intentar tocar-li les natges, però ella li va retirar les mans, i després, encara abans de la violació, sota la coberta d'un garatge li va intentar tocar la zona íntima i ella s'hi va oposar.

Tot i això, van seguir passejant fins que, finalment, van arribar a un descampat més enllà de la zona universitària, on el processat va fer estirar la noia a terra i li va dir que «volia fer-ho amb ella», i la menor va respondre que no ho volia. Després de diversos intents ell va aconseguir treure-li els pantalons, se'ls va treure i la violar malgrat que ella va oposar resistència intentat desfer-se d'ell, empenyent-lo. Segons el fiscal, la noia va viure la situació «amb por, atesa la determinació del processat i la diferència d'edat entre ells, i va arribar a pensar que el processat podia picar-la si mostrava més oposició».

Com a conseqüència dels fets, la noia va patir lesions físiques i també li van quedar seqüeles psicològiques. La noia va presentar la denúncia per la presumpta violació, juntament amb el seu pare, el 16 de febrer, quatre dies després dels fets.

En el seu escrit de conclusions provisionals el ministeri públic qualifica els fets com a agressió sexual amb penetració a menor de 16 anys i demana una pena de 13 anys de presó per a l'acusat, que ja té antecedents no computables a efectes de reincidència per aquest cas. El ministeri públic també demana set anys de llibertat vigilada i una ordre d'allunyament de 1.000 metres així com la prohibició de comunicar-se a través de cap mitjà amb la víctima durant 20 anys. També demana que l'acusat indemnitzi la víctima amb 20.000 euros.

Els fets es jutjaran dimarts que ve al matí a la secció 6a de l'Audiència de Barcelona.

Aquest cas es coneix després d'un 2019 en el qual la ciutat de Manresa ja va quedar trasbalsada pels diferents casos de violacions que van transcendir i en què les denúncies per violació van més que doblar-se (vegeu l'altra notícia d'aquesta pàgina).

Dels quatre casos que van commoure la ciutat el 2019, el primer correspon al cas de la fàbrica Vi-nyes –a tocar la zona universitària–, on cinc homes van abusar d'una nena de 14 anys. Els fets van succeir el 2016 però el judici es va fer l'any passat. Ja el 2019, la nit del 13 al 14 de juliol, quatre homes presumptament van violar una menor de 17 anys a les Escodines. I en la recta final d'any va transcendir el cas en el qual tres joves presumptament van violar, el novembre, una noia de 17 en un cotxe a la zona del carrer Balmes; i el d'una doble violació, al carrer Hospital, en la qual una de les dues víctimes era menor d'edat.