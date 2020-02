Quatre guàrdies civils declararan al març per les càrregues de l'1-O a Sant Joan

Un total de quatre guàrdies civils declararan durant el mes de març als jutjats de Manresa per les càrregues de l'1-O al Bages, segons ha explicat l'advocat coordinador de la causa per aquests fets al Bages, David Casellas. També durant el març, declararà Jordi Pesarrodona com a víctima de les càrregues una setmana abans de ser jutjat per desobediència l'1-O.

El primer en declarar serà el tinent coronel que és el Cap de la Comandància de Sant Andreu de la Barca i que va ser el coordinador global de tot el dispositiu de l'institut armat al Bages. Està citat per dilluns que ve als jutjats de Manresa.

El dilluns següent, el dia 9, està prevista la declaració com a testimonis de tres agents de policia judicial que actuaven de paisà a l'Institut Quercus i que formaven part del grup encapsulat pels agents uniformats que van causar les principals lesions als concentrats.

El 25 de març declararà, Jordi Pesarrodona com a lesionat perjudicat per les càrregues a l'escola Joncadella. Finalment, el 31 de març, hi ha assenyalat el judici per desobdiència greu contra el mateix Pesarrodona.