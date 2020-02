Un camió queda enganxat a la paret d'una casa a Oló

Un camió ha quedat enganxat, aquest divendres al matí, en una paret a Santa Maria d'Oló. Els fets han passat poc abans de les 10 del matí quan la part posterior del vehicle ha topat amb la paret d'un edifici vell del carrer del Mig. Fins a un total de vuit dotacions dels bombers, amb efectius del GREC (Grup Estructures Col·lapsades) i el GROS (Grup Operatiu de suport), s'han mobilitzat per tal de retirar el vehicle, actuar per evitar el col·lapse de l'edifici. Per aquest motiu, els mateixos bombers han apuntalat totes les bigues de la planta baixa del cobert. Segons han informat fonts del mateix cos de Bombers de la Generalitat, l'actuació s'ha donat per acabada quan faltaven 10 minuts per les tres del migdia.





Per evitar el col·lapse del cobert de PB+1, hem reforçat totes les bigues amb puntals i sanejarem tota la paret afectada per poder retirar el camió amb seguretat.#bomberscat pic.twitter.com/Kgsi97m1Dt — Bombers (@bomberscat) February 28, 2020