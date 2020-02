«L'accés per poder exercir la professió d'advocat cada vegada és més complicat»

Està col·legiada, a Manresa, des del 2018 i ara ha estat escollida presidenta dels joves advocats, un grup que va estar actiu fins al 2013 i que ara s'ha tornat a posar en marxa

El Col·legi d'Advocats de Manresa ha recuperat el grup de joves, que està presidit per Pilar Ana Garcia Rius. Té 25 anys i es va graduar en Dret a la Universitat Internacional de Catalunya el 2016. L'any següent va acabar el màster d'accés a l'advocacia i des del 2018 és col·legiada a Manresa.

Com és que han reactivat el grup de joves a Manresa?

En el moment de col·legiar-te mantens una reunió amb el degà que et dona la benvinguda i fas el jurament. En aquesta reunió, igual que als meus companys, el president ens va comentar que hi havia el grup que estava inactiu i que estaria bé tenir-ne un com els altres col·legis d'advocats de Catalunya. Com que tinc inquietud, amb els altres companys vam començar a moure-ho, el setembre vam començar a parlar amb el degà i finalment hem fet el procés electoral que ens ha portat fins aquí.

Com és que es va presentar per ser la presidenta?

No és que em presentés. El mateix comitè del grup vam fer una candidatura de consens, amb vocals, secretària i presidenta. El càr-rec em fa molta il·lusió i considero molt important que em vegin vàlida per representar-los.

Quins projectes tenen?

Els dividim en tres eixos. Primer, hi ha els serveis, entre els quals la formació contínua és molt important per a nosaltres. També ens agradaria afavorir la participació dels joves en les comissions i altres òrgans del col·legi, així com també en les activitats col·legials, a més de generar-ne de pròpies. També ens hem inscrit al grup de joves advocats de Catalunya i estem estudiant entrar a la Confederación Española de la Abogacía Joven.

Quins són els principals problemes dels joves advocats?

El principal problema, com en moltes professions, és que l'accés cada cop es complicat més. Costa buscar clients perquè en la majoria de casos una persona que necessita un advocat el busca perquè té un problema confidencial i molt important per a ell. Per això busca algú amb experiència i que li generi confiança perquè el poden privar de llibertat, potser està detingut o pot perdre la casa. Això passa sobretot si es vol exercir per lliure.

Però aquest no deu ser l'únic problema.

Als inicis vas una mica perdut, és molt important poder parlar i tenir contacte amb altres companys i si es treballa sol és difícil. El que volem fer el grup de joves és que ens puguem conèixer entre nosaltres, que hi hagi més suport i tenir persones al darrere que et poden donar suport. També hi ha el tema del torn d'ofici, que ara té més limitacions i calen tres anys d'experiència per accedir-hi.

El torn d'ofici era una bona manera de començar?

Sí. Et permet créixer professionalment i et posa en contacte amb clients que si queden contents poden repetir, i és una forma d'aconseguir alguns ingressos, que és el que més costa, sobretot a l'inici si vas per lliure.

I treballant per altres advocat?

És complicat que un bufet contracti algú acabat de sortir de la universitat perquè li falta pràctica. I és difícil que sense experiència et paguin el sou mínim que marca el conveni. Això fa difícil tenir un contracte amb la categoria d'advocat i a vegades el fan d'administratiu.

Com enfocaran aquests problemes?

Ens hem reunit amb la junta de govern i els hem exposat les especials dificultats dels joves. També hem demanat ser a les reunions els nous advocats per explicar què fem i que sàpiguen que hi ha persones en la mateixa situació. També proposem fer afterworks i jornades perquè els joves ens puguem conèixer i posar en comú les nostres problemàtiques.