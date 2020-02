Els Mossos fan tres detencions per dos robatoris violents a Manresa

Els Mossos d'Esquadra han fet aquesta setmana un total de tres detencions per dos robatoris violents que hi ha hagut a Manresa. Dos dels detinguts són menors i estan relacionats amb un robatori del 29 de desembre passat a la car-retera de Vic, i l'altre està relacionat amb un robatori, la nit de l'1 de febrer, a la plaça Valldaura.

Segons han explicat els Mossos d'Esquadra, dijous van detenir dos menors d'edat com a presumptes autors del robatori amb violència, a Manresa, el 29 de desembre passat. Els dos menors van passar ahir a disposició de la Fiscalia de Menors. El robatori amb violència va tenir lloc a la car-retera de Vic de Manresa, al voltant de les 7 del matí. La víctima anava caminant a la feina quan dues persones el van empènyer per darrere. Un dels nois el va agafar escanyant-lo per darrere i li va immobilitzar el braç, i l'altre el va escorcollar i li va sostreure el telèfon mòbil i diners. Tot seguit li van clavar un cop de puny i van fugir. Després de diverses gestions, dijous, els Mossos d'Esquadra van localitzar i detenir els dos menors com a presumptes autors del fets, a Manresa.

D'altra banda, dimarts passat van detenir el presumpte autor d'un robatori violent que va tenir lloc l'1 de febrer a la plaça Valldaura de Manresa. Els fets van passar cap a les quatre de la matinada quan tres joves es van acostar a la víctima i un d'ells li va posar la mà a la butxaca per robar-li el telèfon mòbil. Quan la víctima es va apartar, li van donar diverses empentes i un d'ells li va donar un cop a la cara que el va fer caure a terra. Els lladres van aprofitar aquest moment per robar-li el telèfon mòbil i fugir del lloc. El 25 de febrer els Mossos van localitzar i detenir un dels presumptes autors, que seria el que va donar un cop a la cara a la víctima. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

El jutge va decretar el seu ingrés a la presó.



A la presó per robar al tren de FGC

El jutge ha enviat a la presó un veí de Manresa de 23 anys com a presumpte autor del robatori de dos telèfons mòbils a la línia dels FGC, entre les estacions d'Olesa de Montserrat i Martorell. El jove acumula un total de 22 antecedents policials.

Segons van informar ahir els Mossos d'Esquadra, la detenció d'aquest veí de Manresa va culminar una investigació iniciada el mes d'octubre passat, quan el cos va tenir coneixement d'un robatori amb violència i un furt, en un vagó de FGC, mentre feia el trajecte de Manresa a Barcelona, entre els municipis d'Olesa de Montser-rat i Martorell. Els investigadors van comprovar que, en un dels fets, els autors van sostreure amb violència a la víctima un telèfon mòbil, i fins i tot van arribar a donar-li un cop de peu que el va fer fora del comboi. Amb pocs minuts de diferència van furtar en descuit un segon mòbil a una altra víctima.

Gràcies a les gestions d'investigació i a les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat del mitjà de transport, els agents van aconseguir identificar dos dels presumptes autors dels fets.

Finalment, el 18 de febrer, els investigadors, que eren de la comissaria de Martorell, es van desplaçar al municipi de Manresa, on van detenir un dels presumptes autors dels dos delictes. La segona persona investigada ja estava ingressada en un centre penitenciari per a joves.