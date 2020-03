Un cotxe i una moto s'accidenten a la C-55, a Cardona

Un motorista ha resultat ferit aquest diumenge al migdia en un accident de trànsit a la C-55, a Cardona. Un cotxe i una moto han xocat al quilòmetre 63,7 de la via per causes que es desconeixen. El motorista ha patit policontusions i ha estat traslladat pel SEM a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. El conductor del vehicle, en canvi, ha resultat il·lès. Una dotació dels Bombers, personal del SEM i efectius dels Mossos d'Esquadra han treballat en l'accident, que ha tingut lloc a les 12.55 h.