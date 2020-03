Crema completament una casa de planta baixa a Òdena

Una casa de planta baixa ha cremat per complet aquest diumenge al migdia al municipi d'Òdena, a l'Anoia, segons han informat fonts dels Bombers. L'habitatge, d'uns 60 metres quadrats, s'ha incendiat per causes que es desconeixen i ha quedat totalment calcinat. No hi ha hagut persones ferides.

Els fets han tingut lloc a la urbanització de Can Sabater, a tocar de la carretera BV-1031. Els Bombers han rebut l'avís a les 12.08 h i han enviat cinc dotacions al punt de l'incendi, que han donat el foc per extingit una hora més tard, a les 13.20 h.