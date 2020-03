S'encén la xemeneia d'una casa al municipi d'Isòvol, a la Cerdanya

Els Bombers han treballat aquest diumenge al migdia en l'incendi d'una xemeneia al nucli d'Olopte, que pertany al municipi d'Isòvol (Baixa Cerdanya). El foc s'ha declarat a les 14.39 h en una casa de dues plantes però no ha tingut afectacions greus, ni materials ni personals, segons fonts del cos d'emergències. Una dotació de bombers ha treballat mitja hora per apagar el foc i refredar les parets de la xemeneia. No ha calgut evacuar els veïns de l'edifici afectat.