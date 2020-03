La Policia Local de Manresa deté un home per trencar una ordre d'allunyament

La Policia Local de Manresa ha detingut la matinada d'aquest dilluns un veí de la ciutat de 25 anys per un delicte de trencament de condemna.

Segons ha informat el cos policial, els fets han ocorregut a quarts d'una, quan unes persones s'han presentat a la comissaria de la policia local per informar que al carrer Folch i Torres hi havia dues persones barallant-se. Desplaçades diverses unitats al lloc van comprovar que una de les persones implicada en la baralla tenia una ordre de no apropament sobre una dona que vivia en aquell carrer i que la baralla s'hauria iniciat quan aquesta persona s'hauria presentat en el domicili de la dona i un amic d'aquesta –l'altre implicat en la baralla- li recriminava que no respectés l'ordre d'allunyament.

Un cop els agents han comprovat que l'ordre era vigent i han recollit testimonis de que l'home s'hauria presentat al domicili de la dona i que, fins i tot, hauria provocat desperfectes a la porta, l'han detingut i imputat per un delicte de trencament de condemna.