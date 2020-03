Arrestat a Manresa per no respectar una ordre d'allunyament

La Policia Local de Manresa va detenir ahir un veí de la ciutat de 25 anys per trencament de condemna. Segons va informar el cos, els fets van passar a quarts d'una de la nit, quan unes persones es van presentar a la comissaria per informar que al carrer Folch i Torres hi havia dues persones barallant-se. Un cop al lloc van comprovar que un dels implicats en la baralla tenia una ordre de no apropament sobre una dona que vivia en aquell carrer i que la baralla s'hauria iniciat quan aquesta persona s'hauria presentat al domicili de la dona.