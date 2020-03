Els jutges catalans podran forçar la mediació per evitar judicis de separacions

El Consell Executiu del govern català va aprovar ahir el projecte de llei de modificació del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, que fomentarà l'ús de la mediació en conflictes familiars, i pel qual els jutges podran forçar una sessió de mediació per evitar arribar a judici en casos de separacions i custòdies de fills. En un comunicat, la conselleria de Justícia va informar que amb aquesta llei els jutges podran decidir si forcen les parts a participar en una sessió obligatòria de mediació per conèixer els avantatges de resoldre el conflicte per aquesta via, en lloc de continuar amb la judicial.

La sessió també serà obligatòria si les parts ho haguessin pactat prèviament, i la llei inclou com conflictes familiars tots els assumptes sobre custòdia i tutela dels fills, divorcis, separacions i pàtria potestat.