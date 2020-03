La plataforma és present a Manresa des del 2009

? La plataforma es va crear el 2009. Des de llavors, ha anat canviant de lloc. Va començar demanant a la gent que portés el menjar al convent de Santa Clara i a les places on es posaven els voluntaris els caps de setmana. Després, es va instal·lar al número 12 del carrer de Sobrerroca, en uns baixos cedits per la desapareguda Caixa Manresa on ara hi ha l'Escoleta de la PAHC. Del Barri Antic va fer el salt al número 183 de la carretera de Vic, al local situat al costat d'on hi ha la residència per a persones sense sostre, ambdós propietat de la família Tous. D'aquest local va fer el salt el 2015 a l'altra banda del carrer, al número 162, un espai cedit per l'empresari Fèlix Salido que des d'aleshores obre cada setmana, dilluns i dimarts.