Detenen un manresà que portava material per cultivar marihuana, a l'Aragó

Agents de la Guàrdia Civil van detenir una manresà de 56 anys quan portava material per muntar un cultiu de marihuana. La detenció es va fer aquest dilluns, quan faltaven cinc minuts per tres quarts de 10 del matí a la carretera Nacional II, al terme municipal de Bujaraloz, a l'Aragó.

Segons ha explicat l'institut armat, en el marc d'un dispositiu de seguretat ciutadana, els agents van veure un vehicle que s'acostava de forma anòmala i amb clars indicis de viatjar amb excés de càrrega, de manera que el van aturar per identificar-lo.

Un cop els agents havien aturat el vehicle van percebre una forta olor de marihuana que sortia de l'interior del vehicle i van demanar al conductor que obris el maleter per tal de poder comprovar la càrrega.

Al vehicle els agents hi van trobar diverses caixes de cartó amb làmpades halògenes, extractors d'aire i material divers per conrear marihuana. També van intervenir caixes amb planter on hi havia un total de 208 plantes de cànnabis en la seva primera fase de creixement. Al vehicle també hi van trobar una defensa metàl·lica extensible, tres navalles de diferents mides i caixa amb nou porros.

Per aquesta raó, el manresà de 56 anys, que era el conductor i únic ocupant del cotxe, va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per actes de cultiu i tràfic de drogues.