Els Mossos tindran una unitat específica per lluitar contra les agressions sexuals

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va afirmar ahir que el seu departament espera poder donar a conèixer una primera enquesta amb dades sobre les violències masclistes a Catalunya entre el segon i tercer trimestre del 2020.

En resposta a una interpel·lació a el Govern en el ple de Parlament, Buch va reafirmar el «compromís ferm» de la Generalitat per acabar amb la «xacra» de la violència contra les dones.

«Aquest no serà un país lliure si no es poden sentir així tots els catalans, i ara les dones no se senten lliures», va dir.

El conseller d'Interior va afirmar igualment que es presentarà una unitat específica per a la lluita i l'atenció a víctimes d'agressió sexual dins del cos de Mossos d'Esquadra. Buch va afirmar que des del seu departament es vol incidir en la importància que les dones interposin denúncies davant abusos i violència masclista. Així mateix, va voler posar en valor el protocol contra violències sexuals en espais d'oci desenvolupat des d'Interior i que va dir que és «pioner» a Espanya, i preveu sancions de fins a 10.000 euros per als abusadors.

«Les dades de violència fan por. Ens preocupa el departament i a tot el Govern», va assenyalar Buch.