S'enfronta a un any i mig de presó per intentar una estafa a Igualada

L'Audiència de Barcelona jutjarà avui C. R. L., a qui el fiscal acusa d'un delicte de temptativa d'estafa processal i d'un altre de falsedat en document privat en el marc d'uns fets que van tenir lloc a Igualada l'any 2012.

Segons assegura el fiscal, una tercera persona va presentar petició inicial d'un judici monitori davant un jutjat de primera instància d'Igualada, en què reclamava a l'acusat un total de 1.543 euros. El processat va presentar escrit d'oposició a aquest pagament, al·legant que havia pagat el deute que li era reclamat judicialment. Més endavant, per tal de confirmar la seva posició, l'acusat va presentar com a prova dos documents, que van resultar ser apòcrifs, i havien estat confeccionats pel mateix acusat, segons recull l'escrit d'acusació del ministeri públic.

Per aquests fets, el fiscal demana una pena d'un any i sis mesos de presó per a l'acusat, i també que es faci càrrec de les costes processals.

El judici està assenyalat per a avui al matí, a la secció desena de l'Audiència de Barcelona.