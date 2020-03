S'incendia el traster d'un habitatge a Monistrol de Montserrat

Un incendi ha cremat el traster d'un habitatge a Monistrol de Montserrat aquest dijous a la matinada. Els Bombers han rebut un avís minuts abans de les 3 de la matinada i han enviat quatre dotacions al lloc dels fets, al número 37 del carrer de Salvador Espriu. El foc no ha provocat ferits ni ha obligat a desallotjar els veïns, però sí a confinar tres persones als seus domicilis.

Les flames han calcinat per complet el traster, de 30 metres quadrats i situat a la part posterior de l'habitatge. No han afectat, però, la resta del pis. Els Bombers han treballat més d'una hora per apagar l'incendi, que s'ha donat per extingit a les 4.06 h d'aquesta matinada.