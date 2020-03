Crema un contenidor a Manresa i afecta la part frontal d'un vehicle

El contenidor d'orgànica ha quedat reduït al no res |

Un contenidor de matèria orgànica s'ha incendiat aquest divendres a la matinada a Manresa, al carrer de la Pica d'Estats, i ha quedat completament calcinat. El foc també ha afectat un contenidor de rebuig i la part frontal d'un vehicle que estava estacionat al carrer on s'ha produït l'incendi, segons fonts dels Bombers, que han rebut l'avís a les 2.43 h. Una dotació ha treballat per apagar les flames, de les quals se'n desconeixen les causes.