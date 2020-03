Una persona evacuada per l'incendi d'uns baixos a Alp

Una persona va haver de ser evacuada ahir a la nit a causa d'un incendi que va afectar un local de planta baixa, a Alp. Es tracta d'una persona gran que hauria patit una crisi d'ansietat, segons fonts dels Bombers, i que va ser atesa per personal sanitari al lloc dels fets i posteriorment traslladada a l'hospital en estat lleu.

El foc es va declarar minuts abans de les 11 de la nit en un edifici de dues plantes al carrer del Nord i va cremar material que hi havia a l'interior del local ubicat a la planta baixa, utilitzat com a magatzem. Sis dotacions dels Bombers van treballar més d'una hora per apagar les flames, que no van afectar la resta de l'immoble ni van deixar persones ferides.