Preocupació a les Escodines de Manresa per un intent de robatori a l'interior del Casal

Els Mossos d'Esquadra investiguen un intent de robatori al Casal de les Escodines de Manresa. Un individu, o més, va accedir ahir a la matinada a l'interior de les instal·lacions del centre cívic, que acull entitats i on es desenvolupen activitats del barri manresà. Els individus van entrar a l'interior de les instal·lacions per una finestra oberta, però no van poder accedir a oficines de l'equipament i endur-se'n ni ordinadors ni material de valor. De fet, no va ni saltar l'alarma de seguretat i, finalment, no se'n van endur res.

El conserge va ser qui se'n va adonar en veure objectes a terra i que havien forçat tres panys. Els responsables de l'entitat veïnal afirmen que fa deu dies van entrar a robar al local de Casa Andalusia, que és al costat. Ahir a la tarda, precisament, dos agents dels Mossos d'Esquadra van fer una xerrada als membres del Consell de la Gent Gran davant la preocupació dels veïns pels robatoris que tenen lloc a la ciutat des de fa mesos en diversos barris.