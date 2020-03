S'incendia una xemeneia exterior al restaurant El Collet de Guardiola

Els Bombers han treballat aquest divendres al matí per apagar l'incendi d'una xemeneia exterior al restaurant El Collet de Guardiola de Berguedà. Tres dotacions s'han desplaçat al lloc dels fets, a la carretera de Gósol (a prop de la C-16). Han extingit les flames, han revisat les instal·lacions i han realitzat una inspecció de l'estructura de la xemeneia i de l'edifici, que segons han explicat fonts del mateix cos no està en molt bones condicions. El foc no ha causat ferits.