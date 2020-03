Triple apunyalament en una baralla al barri del Vic-Remei de Manresa

Tres persones, dues dones i un home es van apunyalar entre ells i van resultar ferits de caràcter lleu ahir a primera hora del matí a Manresa en un habitatge del barri de Vic-Remei, segons ha pogut saber Regió7 i van confirmar fonts dels Mossos d'Esquadra. Segons van explicar fonts policials, les tres persones es van barallar i es van agredir mútuament amb una arma blanca.

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir els fets i les primeres hipòtesis apunten que el motiu de la baralla estaria relacionat amb un assumpte de drogues.

El cos policial va rebre l'avís, cap a les 6 del matí, que hi havia dues dones ferides al carrer de les Reparadores. Quan van arribar al carrer, els Mossos d'Esquadra es van trobar les dues dones, una de 28 anys i una altra de 35, amb ferides d'arma blanca, i van explicar als agents que estaven en un pis d'aquest mateix carrer amb un home que és qui les hauria agredit.

Posteriorment, els Mossos d'Esquadra van localitzar l'individu, també veí de Manresa i de 47 anys, a l'interior d'un habitatge del mateix carrer i es van trobar que l'home també tenia ferides per arma blanca.

Els tres implicats en la baralla van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra, que van mobilitzar un total de quatre dotacions, per un presumpte delicte de lesions. Segons van assenyalar les mateixes fonts, els tres implicats en la discussió van resultar ferits però no de gravetat i també van ser atesos per professionals sanitaris.

Segons van informar fonts policials, les tres persones implicades van rebre atenció hospitalària i després van ser traslladades a les dependències dels Mossos d'Esquadra, a Manresa. El cos ha obert una investigació per tal d'aclarir els fets.

Fins al voltant de les 10 del matí, segons van relatar a aquest diari veïns de la zona, hi havia diverses taques de sang a terra a la cruïlla entre el carrer de les Reparadores i el carrer Remei de Dalt molt a prop del pis on haurien passat els fets. Aproximadament a aquella hora, operaris del servei de neteja estaven treballant a la zona per tal d'eliminar les taques de sang.

El president de l'Associació de Veïns del Vic Remei, Vicenç Cano, va explicar que el punt on havien tingut lloc les agressions no és especialment conflictiu. En aquest sentit assenyalava que on hi ha més problemes és en un punt proper, en un bar del carrer Hospital, on s'acumula gent fora de l'establiment i que fa que hi hagi gent que opti per esquivar aquest punt passant per rutes alternatives. De fet, gairebé al costat d'aquest bar és on hi ha l'habitatge on el desembre passat hi va haver una doble violació i on també hi hagut baralles de persones armades amb pals al mig del carrer en plena nit.

A les Escodines, barri proper a la zona i on el juliol passat va esclatar un conflicte arran d'una violació en un pis ocupat, la presidenta de l'Associació de Veïns, Carme Carrió, explica que des de llavors els problemes de seguretat del barri han canviat i que ara, sobretot, hi ha robatoris i enganys a gent gran.

Pel que fa a les ocupacions, Car-rió explica que l'empoderament, més vigilància i l'estat d'alerta constant dels veïns fan que davant de qualsevol sospita s'avisi la policia. Tot i això, explica que encara hi ha edificis ocupats que generen problemes a la zona però que els Mossos d'Esquadra estan al cas i que s'hi està actuant.