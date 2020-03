Crema una campana extractora d'una cuina a Olesa

Tres persones han resultat ferides de caràcter lleu en l'incendi de la campana extractora d'una cuina a Olesa de Montserrat. Els bombers han rebut l'avís a les 10:56h d'un incendi en una cuina al carrer Reverenda Margarida Biosca, 47, on principalment han realitzat tasques de ventilació de l'immoble, segons han explicat fonts dels Bombers de la Generalitat. Com a conseqüència de l'incendi tres persones han resultat ferides de caràcter lleu per inhalació de fum i cremades a les mans. Han estat traslladades pel SEM a l'hospital de Martorell.