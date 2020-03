La defensa dels ferits de l'1-O al Bages acusarà tres guàrdies civils i tres superiors per les càrregues al Quercus

La defensa dels ferits de l'1-O al Bages demanarà que s'acusi tres guàrdies civils i tres superiors per les càrregues policials a l'institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada. Així ho ha avançat el lletrat dels ferits, David Caselles, després de les declaracions que han realitzat, aquest dilluns, el tinent coronel responsable de l'operatiu i agents de la policia judicial davant la magistrada del jutjat d'instrucció número 2 de Manresa. Segons l'advocat, s'ha demostrat que els agents van utilitzar les porres "sense rebre cap ordre abans i de forma preventiva". En paral·lel, recorda que l'Audiència Provincial de Barcelona va qualificar la resistència a l'institut santjoanenc de "pacifica".

Aquest dilluns ha tornat a testificar el tinent coronel de la Guàrdia Civil, cap de la comandància de Sant Andreu de la Barca i responsable de l'operatiu a la província de Barcelona. Ho va fer fa exactament una setmana però un error tècnic del jutjat va fer que no s'enregistrés la part de la seva declaració on es referia a la causa oberta per les càrregues policials a l'institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada.

Caselles ha explicat que el tinent coronel ha reiterat que tenia "poc a coordinar" i que es donava per entès que els agents "sabien com actuar". "Ha tornat a dir que no sabia que hi haguessin hagut ferits i ha donat per segur que si els agents van fer ús de la força, era perquè la situació ho requeria", ha afegit.

A banda del tinent coronel també han testificat tres agents de la policia judicial que van actuar a l'institut Quercus. Segons ha dit el lletrat, de la seva declaració s'ha desprès una important manca d'informació. "Fins 20 minuts abans no sabien on actuarien i ni tan sols qui eren els seus responsables", explica. A més, haurien corroborat davant la magistrada que "no es va fer cap advertiment a la gent" i que van fer un ús de les defenses "preventiu", violant, doncs, "els principis ètics de proporcionalitat, congruència i oportunitat".



Base per acusar-los

Segons Caselles, les darreres declaracions han posat de manifest que es va fer un ús "excessiu" de les porres i recorda que la mateixa Audiència, quan va resoldre un recurs d'aquesta mateixa causa, va posar de manifest que la resistència dels veïns que volien impedir que la policia s'emportés les urnes "era pacífica". Per aquesta fase consideren que existeix una "base" per demanar que s'acusi tres guàrdies civils "per un ús excessiu de la força" i a tres responsables "per no evitar-ho".

Concretament es tracta de tres agents que van carregar contra els veïns. Ells encara no han declarat davant la jutge, ja que, com no anaven identificats, ha calgut fer-ho a través del visionat de les imatges.

Pel que fa als responsables, serien el sergent que comandava l'escamot, el tinent que era responsable de l'operatiu, i el capità que va dirigir l'operatiu a tota la zona nord de la província.

Caselles, però, esclareix que no presentaran encara l'acusació formal, a l'espera que declarin els agents que encara no ho han fet. Confien però, en el fet que el cas acabi arribant a judici "i es depurin responsabilitats".