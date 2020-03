Ensurt al bar Xaloc de Manresa, al Passeig, per un incendi a la cuina

Ensurt aquest dilluns al matí al bar Xaloc de Manresa, al número 20 del passeig Pere III, per un incendi que s'ha declarat a la cuina de l'establiment. Segons fonts dels Bombers, que han enviat dues dotacions al lloc dels fets, el foc s'ha originat quan encara no hi havia clients al bar, de manera que no hi ha hagut cap persona ferida.

L'incident ha generat expectació entre els vianants que caminaven per la zona a aquella hora, alertats per la presència dels Bombers i per la columna de fum que es veia sortint de la xemeneia de l'edifici als baixos del qual hi ha el bar Xaloc. Malgrat tot, l'extinció del foc ha estat ràpida i no s'han de lamentar danys personals.