Un jutge de Barcelona ha imputat per blanqueig el manresà Josep Maria Calmet, cònsol honorari d'Albània fins fa unes setmanes, juntament amb els cònsols de Mali i Croàcia, en el marc de la investigació a una xarxa dedicada al tràfic de drogues desarticulada el 18 de setembre a la Zona Franca de la capital catalana.

Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la causa és en mans de la titular del jutjat d'instrucció número 10 de Barcelona, que ha citat com a investigats el 23 d'abril Josep Maria Calmet, José Luis López (Mali) i Julio César Bárcena (Croàcia). Aquest darrer compareixerà, a més, investigat per un delicte contra la salut pública.

La imputació dels tres cònsols deriva de l'operació que els Mossos d'Esquadra van dur a terme setembre passat contra un clan dedicat al tràfic de drogues i al blanqueig de capitals a la Zona Franca de Barcelona, que havia engegat una màquina per produir oli de cànnabis en quantitats industrials, suposadament amb la col·laboració del cònsol de Mali.

El clan, establert al barri de la Zona Franca, comptava amb un membre del clan familiar dels Jodorovitx, conegut històricament pels seus vincles amb el negoci del narcotràfic a Barcelona i Sant Adrià de Besòs.

El grup es dedicava suposadament a traficar amb drogues i a blanquejar els diners obtinguts de manera il·lícita mitjançant la compravenda de vehicles d'alta gamma i l'adquisició d'immobles de luxe.

Màquina per processar cànnabis



La investigació dels Mossos va posar al descobert que un dels líders del clan familiar tenia relació amb cònsols honoraris d'alguns països europeus i africans establerts a Barcelona, amb un dels quals va engegar una màquina industrial dissenyada per processar quantitats industrials de cànnabis i produir oli d'aquesta substància estupefaent.

La màquina, de grans dimensions i que va ser intervinguda el setembre passat a Astúries abans que la posessin en marxa, tenia capacitat de tractar 400 quilos de cànem per extreure 40 litres d'oli pur, en menys de 12 hores, a través de processos químics i mecànics.

Un enginyer espanyol va rebre l'encàrrec de dissenyar la màquina, que va costar 300.000 euros i la fabricació de la qual va requerir dos anys de feina, segons els investigadors, que estaven seguint les activitats del clan des de principis de 2017.

A més, el fins fa poques setmanes cònsol honorari d'Albània està investigat per la venda, suposadament per un preu superior al registrat, d'una finca a Seva (Barcelona), adquirida pel membre del clan Jodorovitx, mentre que al de Croàcia també se l'investiga per una operació financera amb què suposadament es van blanquejar fons de la xarxa delictiva.