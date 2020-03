Un motorista resulta ferit en un accident a la C-55, a Manresa

Un motorista ha resultat ferit en un accident de trànsit aquest dilluns al matí a la C-55, al seu pas per Manresa. Una moto i dos turismes han topat per encalç al quilòmetre 29 de la via en sentit sud (en direcció a Barcelona), a l'altura de la sortida de la C-55 cap al polígon dels Trullols. L'accident ha tingut lloc a les 8 del matí i ha provocat cues al tram afectat durant una mitja hora, aproximadament, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.



El motorista ha estat atès per personal del SEM al lloc dels fets. De moment se'n desconeix l'estat. Inicialment s'han activat tres dotacions dels Bombers perquè les primeres informacions apuntaven que havia quedat atrapat, però no ha estat així i finalment no ha calgut l'assistència dels Bombers.







?? Un accident a la C-55 a Manresa provoca cua en sentit sud pic.twitter.com/IluDt9j8OB — Trànsit (@transit) March 9, 2020