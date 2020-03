Regió7 busca persones de la Catalunya Central a Itàlia

El diari Regió7 li interessaria contactar amb persones de les comarques centrals de Catalunya (Bages, Berguedà i Solsonès) que viuen a Itàlia per saber com estant vivint la situació que es pateix al país a causa del Coronavirus. Sobretot persones que visquin al nord d'Itàlia com Milà i el seu entorn o bé Venècia, les zones més afectades per la malaltia.

